"Разваливал" оборонку в 2014 году: СБУ задержала чиновника

Служба безопасности Украины задержала чиновника с Киевского бронетанкового завода. Он разрушал украинскую оборонную сферу в 2014 году.

Чиновник занимал должность в течение 2014 года и нанес Украине ущерб на 12 миллионов гривен. Он хотел избежать наказания, поэтому сбежал на оккупированные территории.

К теме "Укроборонпром" получил полмиллиарда прибыли: почему концерн не смог заработать больше

Следователи отметили, что злоумышленник воровал деньги, которые выделяли на модернизацию военной техники.

Как действовал чиновник

Чиновник зарегистрировал фиктивные компании в разных областях Украины. Через фейковые документы переводил на счета деньги, которые должны были быть для госзаказов.

Кроме того, расчеты проходили по завышенным тарифам или даже за невыполненные работы. Таким образом выводили бюджетные средства и переводили в наличные.

Обратите внимание По делу Гладковского огласили еще 2 приговора

Что грозит чиновнику-беглецу

Правоохранители установили, что такие действия мужчина проводил почти полгода. Оперативники нашли злоумышленника. Его задержали, когда он пересекал часть линии разграничения со временно оккупированной территорией на пункте "Станица Луганская".

Мужчине объявили подозрение по таким статьям:

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах;

служебный подлог.

Бывшему чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится в Дарницком районном суде. Ему вскоре выберут меру пресечения. Следователи устанавливают лиц, которые могут быть причастными к схеме.

Что известно о Киевском бронетанковом заводе