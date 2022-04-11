Разведчик без обеих ног несет службу на блокпосту после отказа в военкомате

Разведчик Виктор Бернов в 2017 году потерял обе ноги на Донбассе. В настоящее время он несет службу на блокпосту.

Бернов родом из Винницкой области. Он отправился бороться с оккупантами на Донбасс в 2016 году.

Интересно В Ровенской области 70-летний пенсионер пожаловался в ОГА на военкомат, потому что его не взяли

Разведчик без ног служит на блокпосту

В 2016 году Бернов пошел служить в 131 отдельный разведывательный батальон на должность главного сержанта взвода и старшего механика-водителя. Защитник провел немало времени в самых горячих точках на Донбассе.

Товарищ бойца Олег Оркуша рассказал, что в 2017 году Бернов получил тяжелое ранение, спасая собратьев. Защитник крикнул им, чтобы все легли, а сам отбросил ногой гранату. Однако не хватило буквально доли секунды – Бернову оторвало обе ноги до колен взрывной волной. Его доставили в Харьков военной санавиацией.

В 2020 году ветеран победил на соревнованиях "Игры героев" в Харькове, а в Киеве – завоевал бронзу.

Имея первую группу инвалидности, он умело справляется с комбайном и трактором, ездит на мотоблоке, скутере и автомобиле. Дома выполняет все мужские работы, является примером для сыновей, которые решили выбрать мужские профессии – стать бойцами подразделения чрезвычайных ситуаций,

– отметил местный журналист Павел Диброва.

Он добавил, что после нападения России на Украину Бернов обратился в местный военкомат, потому что хотел помочь защитить страну. Однако ветерану было отказано. То же произошло и в бывшей воинской части.

Однако отказы не сломали боевой дух Бернова. В настоящее время он несет службу на одном из блокпостов. По словам Диброва, земляки восхищаются ветераном и считают его настоящим героем.

Стоит посмотреть: У орды нет шансов победить – Огрызко