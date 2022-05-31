Разведчики Десантно-штурмовых войск уничтожили инженерное подразделение оккупантов

31 мая 2022 , 21:32
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Источник:

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

Подразделения ВСУ продолжают уничтожать пришедших на украинскую землю российских оккупантов. На этот раз "не повезло" инженерному подразделению захватчиков.

Разведчики Десантно-штурмовых войск ВСУ успешно перехватили россиян из инженерного подразделения. Кафиры не успели ничего сделать.

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В одном из районов, где выполняют задания, разведчики Десантно-штурмовых сил обнаружили российских захватчиков. Бой был очень успешным – инженерное подразделение кафиров удалось уничтожить.

Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины. Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине! – отметили в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Итог боя против инженерного подразделения россиян

 

Украинские военные уничтожили дежурных оккупантов / Фото Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

Потери российских кафиров на войне против Украины

Украинские защитники и защитницы продолжают уничтожать российских захватчиков, коварно пытавшихся оккупировать государство всего за несколько дней. С начала полномасштабного вторжения подразделения ВСУ уже уничтожили 30 500 российских военных . Такие данные приводит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В военном руководстве отмечают, что эти цифры приблизительны. Ведь из-за высокой интенсивности боевых действий сложно подсчитать точное количество захватчиков.

Только за минувшие сутки, 30 мая, украинские военные уничтожили 150 кафиров. В металлолом превратились 9 танков, 20 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, 1 самолет, 8 беспилотников и 11 автомобилей и автоцистерн.

Кроме того, за все время с начала полномасштабной войны россияне уже потеряли тысячи единиц техники. В Украине горели и вражеские танки, и самолеты, и многие бронированные машины. ВСУ уже уничтожили:

  • личного состава – около 30 500 кафиров,
  • танков – 1 358 единиц,
  • ББМ (боевых бронированных машин) – 3 302 единиц,
  • артиллерийских систем – 649 единиц,
  • РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 207 единиц,
  • средств ПВО (противовоздушная оборона) – 93 единиц,
  • самолетов – 208 единиц,
  • вертолетов – 174 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня (беспилотников) – 515,
  • крылатых ракет – 120,
  • кораблей и катеров – 13 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 275 единиц,
  • специальной техники – 48.

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Автор: Петро Синєокий