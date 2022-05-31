Разведчики Десантно-штурмовых войск уничтожили инженерное подразделение оккупантов
Подразделения ВСУ продолжают уничтожать пришедших на украинскую землю российских оккупантов. На этот раз "не повезло" инженерному подразделению захватчиков.
Разведчики Десантно-штурмовых войск ВСУ успешно перехватили россиян из инженерного подразделения. Кафиры не успели ничего сделать.
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В одном из районов, где выполняют задания, разведчики Десантно-штурмовых сил обнаружили российских захватчиков. Бой был очень успешным – инженерное подразделение кафиров удалось уничтожить.
Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины. Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине! – отметили в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Итог боя против инженерного подразделения россиян
Украинские военные уничтожили дежурных оккупантов / Фото Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины
Потери российских кафиров на войне против Украины
Украинские защитники и защитницы продолжают уничтожать российских захватчиков, коварно пытавшихся оккупировать государство всего за несколько дней. С начала полномасштабного вторжения подразделения ВСУ уже уничтожили 30 500 российских военных . Такие данные приводит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В военном руководстве отмечают, что эти цифры приблизительны. Ведь из-за высокой интенсивности боевых действий сложно подсчитать точное количество захватчиков.
Только за минувшие сутки, 30 мая, украинские военные уничтожили 150 кафиров. В металлолом превратились 9 танков, 20 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, 1 самолет, 8 беспилотников и 11 автомобилей и автоцистерн.
Кроме того, за все время с начала полномасштабной войны россияне уже потеряли тысячи единиц техники. В Украине горели и вражеские танки, и самолеты, и многие бронированные машины. ВСУ уже уничтожили:
- личного состава – около 30 500 кафиров,
- танков – 1 358 единиц,
- ББМ (боевых бронированных машин) – 3 302 единиц,
- артиллерийских систем – 649 единиц,
- РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 207 единиц,
- средств ПВО (противовоздушная оборона) – 93 единиц,
- самолетов – 208 единиц,
- вертолетов – 174 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня (беспилотников) – 515,
- крылатых ракет – 120,
- кораблей и катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 275 единиц,
- специальной техники – 48.
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