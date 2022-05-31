Розвідники Десантно-штурмових військ ЗСУ вдало перехопили росіян з інженерного підрозділу. Окупанти не встигли нічого зробити.

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В одному з районів, де виконують завдання розвідники Десантно-штурмових сил, виявили російських загарбників. Бій був надзвичайно успішним – інженерний підрозділ окупантів вдалося знищити.

Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України. Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні! – зазначили в Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Результат бою проти інженерного підрозділу росіян

Українські військові знищили чергових окупантів / Фото Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Втрати російських окупантів на війні проти України

Українські захисники та захисниці продовжують знищувати російських загарбників, які підступно намагалися окупувати державу всього за кілька днів. З початку повномасштабного вторгнення підрозділи ЗСУ вже знищили аж 30 500 російських військових. Такі дані наводить Генеральний штаб Збройних Сил України.

У військовому керівництві наголошують, що ці цифри приблизні. Адже через високу інтенсивність бойових дій складно підрахувати точну кількість загарбників.

Лише за минулу добу, 30 травня, українські військові знищили 150 окупантів. На металолом перетворилися 9 танків, 20 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 літак, 8 безпілотників та 11 автомобілів та автоцистерн.

Окрім цього, за увесь час з початку повномасштабної війни росіяни вже втратили тисячі одиниць техніки. В Україні горіли і ворожі танки, і літаки, і багато броньованих машин. ЗСУ вже знищили:

особового складу – близько 30 500 окупантів,

танків – 1 358 одиниць,

ББМ (бойових броньованих машин) – 3 302 одиниць,

артилерійських систем – 649 одиниць,

РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 207 одиниць,

засобів ППО (протиповітряна оборона) – 93 одиниць,

літаків – 208 одиниць,

гелікоптерів – 174 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня (безпілотників) – 515,

крилатих ракет – 120,

кораблів та катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 275 одиниць,

спеціальної техніки – 48.

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