Разведчики оккупантов так накивали пятками, что потеряли обувь

Украинские военные опубликовали видео захвата очередной партии вражеских разведчиков.

В поле удалось поймать трех врагов. Четвертому повезло меньше – он умер.

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На опубликованном видео видно плачевное состояние захватчиков. Один из них без обуви. Где он ее потерял – неизвестно.

Но украинские бойцы проявили милосердие, и даже дали ему одежду, чтобы накрыться.

Видео пленных оккупантов