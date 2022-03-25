Разведчики оккупантов так накивали пятками, что потеряли обувь
25 марта 2022 , 09:31Читати новину українською
Украинские военные опубликовали видео захвата очередной партии вражеских разведчиков.
В поле удалось поймать трех врагов. Четвертому повезло меньше – он умер.
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На опубликованном видео видно плачевное состояние захватчиков. Один из них без обуви. Где он ее потерял – неизвестно.
Но украинские бойцы проявили милосердие, и даже дали ему одежду, чтобы накрыться.
Видео пленных оккупантов