Украинский военнослужащий не получил повреждений, его передали командованию.

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В разведке отметили, что с начала полномасштабной войны вместе с коллегами им удалось осуществить более 10 удачных операций по эвакуации с временно оккупированных территорий гражданского населения, военнослужащих и их семей, представителей исполнительных органов и материальных ценностей государственного значения.

Очередное подтверждение эффективного сотрудничества – это совместная работа детективов НАБУ совместно с сотрудниками ГУР МОУ по эвакуации украинского военнослужащего на Юге страны. Украинский военный не получил повреждений, его передали командованию,

– отметили в разведке.

К слову, часть сотрудников НАБУ командирована в ГУР для выполнения задач военной разведки.

Сколько ориентировочно украинцев находятся в российском плену

Большинство пропавших украинских военных живы и находятся в плену россиян. Ориентировочное количество пропавших без вести украинских защитников – более 7 тысяч человек.

Кроме того, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что сейчас на территории России находится более 1 500 гражданских украинцев, как военнопленных, хотя это нарушение законов, ведь обменивать их на российских военных юридически сложно.

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