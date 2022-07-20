Український військовослужбовець не зазнав ушкоджень, його передали командуванню.

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У розвідці зазначили, що з початку повномасштабної війни разом із колегами їм вдалося здійснити більш ніж 10 вдалих операцій з евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їхніх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення.

Чергове підтвердження ефективної співпраці це спільна робота детективів НАБУ спільно зі співробітниками ГУР МОУ по евакуації українського військовослужбовця на Півдні країни. Український військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню,

– зазначили у розвідці.

До слова, наразі частина співробітників НАБУ відряджена до ГУР для виконання завдань воєнної розвідки.

Скільки орієнтовно українців перебувають у російському полоні

Більшість зниклих українських військових живі та перебувають у полоні росіян. Орієнтовна кількість українських захисників, які зникли безвісти – понад 7 тисяч людей.

Крім того, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що наразі на території Росії перебуває понад 1 500 цивільних українців, як військовополонених, хоча це є порушенням законів, адже обмінювати їх на російських військових юридично складно.

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