США якобы угрожали лишить Украину разведывательных данных из-за ударов по НПЗ в России, – Axios

Соединенные Штаты якобы могут прекратить обмен секретной информацией с украинскими военными, если атаки на вражеские нефтеперерабатывающие заводы не прекратятся. В то же время американские власти пошли на прямые энергетические договоренности со страной-агрессором относительно поставок топлива.

Об этом ультиматуме сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники.

Что известно о якобы ультиматуме США?

По данным журналистов, Дональд Трамп заключил дизельное соглашение с Владимиром Путиным после того, как Владимир Зеленский проигнорировал около шести просьб прекратить атаки на российскую нефтяную инфраструктуру.

Во время встречи в Майами посланцы Стив Виткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую делегацию о возможном блокировании разведданных. Они также сообщили о намерении отменить санкции на экспорт российского дизельного топлива. Как отметил американский чиновник, атаки на заводы наносят ущерб не только России, но и бьют по Соединенным Штатам.

Зеленский неверно оценивает ситуацию,

– заявил чиновник.

По его словам, продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, украинский лидер разрушает доверие, которое он завоевал за последние шесть месяцев. В то же время официально американская сторона опровергла факт угроз, подчеркнув надежность партнерства.

Реакция Украины

Киев узнал о телефонном разговоре о дизельном топливе лишь за час до официального анонса. Владимир Зеленский резко раскритиковал этот шаг, назвав его подарком российскому диктатору на день рождения. Президент подчеркнул, что Россия должна была согласиться не наносить атаки на украинские электростанции и подстанции в течение зимнего периода в обмен на такие уступки.

"Мы будем сжигать нефтеперерабатывающие заводы,

– подчеркнул чиновник в комментарии для Financial Times.

Напомним, ранее мы писали, что " Трамп обвинил Украину " в рекордном росте цен на топливо. Американский президент отмечал, что ситуация с российскими НПЗ сильнее влияет на поставки дизельного топлива, чем война на Ближнем Востоке. По словам Трампа, вывод российских нефтеперерабатывающих предприятий из строя создает значительные проблемы для мирового рынка.