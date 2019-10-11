Разведение состоится, но войну это не остановит, – Дейнега

Разведение войск на Донбассе может состояться, возможно, не по всей линии разграничения, а на определенных участках, но это не остановит войну – считает волонтер и руководитель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Об этом он рассказал в комментарии 24 каналу.

Читайте также: Боевики умышленно обстреливают позиции ВСУ в районах разведения сил

Это будет происходить с саботажем, но все-таки разойдутся. Это может уменьшить бои с использованием стрелкового оружия. Но конфликт это не остановит, лишь заморозит его,

– считает Виталий Дейнега.

А вот то, что после разведения со своих позиций действительно отступят россияне, будет зависеть от того, какой приказ они получат, считает он.

Читайте также: Отвод украинских войск на Донбассе неприемлем, – искреннее интервью с морпехом 503 батальона

Разведение войск, на его взгляд, не будет означать потери территорий, но будет означать большой риск их потери.

Есть вероятность, что будет большая серая зона, где будут бегать разведывательно-диверсионные группы с обеих сторон,

– говорит Виталий Дейнега.

Читайте также: Как Нидерланды будут расследовать роль Украины в сбитии MH17: объяснения правительства

Опасности для местных жителей разведение составлять не будет – их никто не тронет, говорит волонтер. Под вопросом остается скорее то, как жители этих территорий будут пересекать границу. Это может составлять проблему, поскольку оборудованных пунктов пропуска на тех участках не будет.

Что такое разведение войскОтвод тяжелого вооружения и техники вдоль линии фронта на Донбассе. Является одним из шагов деэскалации конфликта, достигнутых в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы в 2016 году. Однако начало разведения произошло через два года в 2018 году.



26 июня штаб ООС сообщил о начале первого этапа отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. На следующий день, 27 июня, в районе Станицы Луганской уже пророссийские боевики отвели свои силы и средства, а также отошли от пешеходного моста.



Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности о начале разведения войск в Петровском Донецкой области и в Золотом Луганской области. Оно должно было состояться 7 октября, однако не началось, поскольку боевики обстреляли эти населенные пункты.