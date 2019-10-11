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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Розведення відбудеться, але війну це не зупинить, – Дейнега

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      Віталій Дейнега розповів, чого очікувати від розведення військ
      Віталій Дейнега розповів, чого очікувати від розведення військ / 24 канал

      Розведення військ на Донбасі може відбутися, можливо, не по всій лінії розмежування, а на певних ділянках, але це не зупинить війни – вважає волонтер і керівник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

      Про це він розказав в коментарі 24 телеканалу.

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      Це відбуватиметься із саботажем, але все-таки розійдуться. Це може зменшити бої з використанням стрілецької зброї. Але конфлікт це не зупинить, лише заморозить його, 
      вважає Віталій Дейнега.

      А от те, чи після розведення зі своїх позицій справді відступлять росіяни, залежатиме від того, який наказ вони отримають, вважає він.

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      Розведення військ, на його погляд, не буде означати втрати територій, але буде означати великий ризик їх втрати.

      Є ймовірність, що буде велика сіра зона, де бігатимуть розвідувально-диверсійні групи з обох сторін,
       каже Віталій Дейнега.

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      Небезпеки для місцевих жителів розведення становити не буде  їх ніхто не чіпатиме, каже волонтер. Під питання лишається скоріше те, як мешканці цих територій будуть перетинати кордон. Це може становити проблему, оскільки обладнаних пунктів пропуску на тих ділянках не буде.

      Розведення військВідвід важкого озброєння та техніки уздовж лінії фронту на Донбасі. Є одним із кроків деескалації конфлікту, що досягнутий в рамках перемовин Тристоронньої контактної групи у 2016 році. Однак початок розведення відбувся через два роки у 2018 році.

      26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. Наступного дня, 27 червня, в районі Станиці Луганської вже проросійські бойовики відвели свої сили та засоби, а також відійшли від пішохідного мосту.

      Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленості про початок розведення військ у Петрівському Донецької області і у Золотому Луганської області. Воно мало статися 7 жовтня, однак не почалось, оскільки бойовики обстріляли ці населені пункти.

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      Автор: Віталій Дейнега
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Формула Штайнмаєра Розведення військ Проросійські бойовики ТОП
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