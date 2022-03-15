Разведка боем не удалась: украинцы разбили оккупантов в бою под Каменкой

Российские оккупационные войска решили прорваться вперед на Авдеевском направлении. Но понесли немалые потери.

Оккупанты решили провести разведку боем в районе населенного пункта Каменка. Но их ожидала неудача. Понеся немалые потери, враг был вынужден отойти.

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Неудача под Каменкой стала не единственной для оккупантов. Украинские военные продолжают уничтожать врага и в других места. Так, во время атаки на Мариуполь, которая закончилась неудачей, общие потери противника составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР.

Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета было уничтожено 12 единиц автомобильной техники.

Также потери понесли батальонные тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.