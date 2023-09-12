Атаки дронов на Москву: разведка Британии рассказала, как Кремль пытается защитить столицу
Источник:Министерство обороны Великобритании
Москва в последние недели ежедневно находится под атакой беспилотников. Поэтому Кремль решил попытаться усилить защиту российской столицы.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии за 12 сентября. Как сообщили в разведке, в последние недели Россия "перекалибровала" позиции своей противовоздушной обороны ближнего и среднего радиуса действия вокруг Москвы.
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Кремль пытается показать, что держит ситуацию под контролем
Британские разведчики связывают цель россиян с поисками более эффективной защиты от атак беспилотников, которые Москва сейчас испытывает почти каждый день.
С начала сентября 2023 года российские зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1" вокруг столицы были размещены на повышении,
– говорится в сообщении.
В разведке напоминают, что ранее после ударов по авиабазам в Энгельсе и Рязани в декабре 2022 года Россия также разместила "Панцирь-С1" на крышах официальных зданий в Москве.
Вероятно, Кремль не только преследует цель защитить столицу, но и продемонстрировать внутреннему потребителю, мол, ситуация находится под контролем.
Почти наверняка это сделано для того, чтобы система могла обнаруживать и поражать цели типа БПЛА. Однако, вероятно, это также подразумевает громкое заверение общественности в том, что власть держит угрозу под контролем,
– констатировали в разведке Британии.
В России задержан командующий противовоздушной обороной Москвы
- В Московской области власти задержали командующего 1 армией ПВО специального назначения генерал-майора Константина Огиенко.
- На фоне успешных атак дронов на Москву в России решили обвинить Огиенко во взяточничестве.
- Аналитики Института изучения войны предположили, что смены командования через дело о взяточничестве против высшего командования одного из самых элитных элементов внутренней противовоздушной обороны России могут лишь ухудшить способность Москвы защищаться от этих атак.
- Также в Институте изучения войны предполагают, что Огиенко на самом деле задержали не из-за взяточничества, а из-за провальной работы ПВО.