Атаки дронов на Москву: разведка Британии рассказала, как Кремль пытается защитить столицу

Москва в последние недели ежедневно находится под атакой беспилотников. Поэтому Кремль решил попытаться усилить защиту российской столицы.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии за 12 сентября. Как сообщили в разведке, в последние недели Россия "перекалибровала" позиции своей противовоздушной обороны ближнего и среднего радиуса действия вокруг Москвы.

Смотрите также Россия вдвое увеличила производство ракет: кто ей помогает получать западные технологии

Кремль пытается показать, что держит ситуацию под контролем

Британские разведчики связывают цель россиян с поисками более эффективной защиты от атак беспилотников, которые Москва сейчас испытывает почти каждый день.

С начала сентября 2023 года российские зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1" вокруг столицы были размещены на повышении,

– говорится в сообщении.

В разведке напоминают, что ранее после ударов по авиабазам в Энгельсе и Рязани в декабре 2022 года Россия также разместила "Панцирь-С1" на крышах официальных зданий в Москве.

Вероятно, Кремль не только преследует цель защитить столицу, но и продемонстрировать внутреннему потребителю, мол, ситуация находится под контролем.

Почти наверняка это сделано для того, чтобы система могла обнаруживать и поражать цели типа БПЛА. Однако, вероятно, это также подразумевает громкое заверение общественности в том, что власть держит угрозу под контролем,

– констатировали в разведке Британии.

В России задержан командующий противовоздушной обороной Москвы