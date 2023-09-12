Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 12 вересня. Як повідомили у розвідці, протягом останніх тижнів Росія "перекалібрувала" позиції своєї протиповітряної оборони ближнього і середнього радіуса дії навколо Москви.

Дивіться також Росія вдвічі збільшила виробництво ракет: хто їй допомагає отримувати західні технології

Кремль намагається показати, що тримає ситуацію під контролем

Британські розвідники пов'язують мету росіян з пошуками більш ефективного захисту від атак безпілотників, яких Москва зараз зазнає майже щодня.

З початку вересня 2023 року російські зенітно-ракетні комплекси "Панцирь-С1" навколо столиці були розміщені на підвищеннях,

– мовиться у повідомленні.

У розвідці нагадують, що раніше, після ударів по авіабазах в Енгельсі й Рязані у грудні 2022 року Росія також розмістила "Панцирь-С1" на дахах офіційних будівель в Москві.

Ймовірно, Кремль не тільки має на меті захистити столицю, але й продемонструвати внутрішньому споживачу, мовляв, ситуація перебуває під контролем.

Майже напевно це зроблено для того, щоб система могла виявляти й вражати цілі типу БпЛА. Однак, ймовірно, це також має на меті гучне запевнення громадськості в тому, що влада тримає загрозу під контролем,

– констатували в розвідці Британії.

У Росії затримали командувача протиповітряної оборони Москви