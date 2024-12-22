Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також У росіян істерика через удар по нафтобазі у Орловській області

Вибух феєрверків додав "святкового настрою" росіянам

У Мінводах вранці 22 грудня згоріла лавка з піротехнікою. Місцеві поділилися, що феєрверки у регіоні спостерігали близько 15 хвилин поспіль.

Його так розірвало. Два вибухи було. Тидищ, тидищ!,

– ділиться один з очевидців.

Зазначається, що пожежа почалася о 9-й годині ранку. Внаслідок вибухів кіоск був повністю знищений. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як вибухав кіоск з піротехнікою у Ставропольському краї: дивіться відео

Російські слідчі розглядають кілька версій інцидент: підпал чи коротке замикання.

Росіяни зранку отримали підвищення святкового настрою: дивіться відео

До слова, цього таки дня у Росії сталася аварія на залізниці. На південному сході Східного Сибіру зійшли з рейок понад 40 вагонів. Постраждалих нібито немає.