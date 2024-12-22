Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Взрыв фейерверков добавил "праздничного настроения" россиянам

В Минводах утром 22 декабря сгорела лавка с пиротехникой. Местные поделились, что фейерверки в регионе наблюдали около 15 минут подряд.

Его так разорвало. Два взрыва было. Тидищ, тидищ!,

– делится один из очевидцев.

Отмечается, что пожар начался в 9 часов утра. В результате взрывов киоск был полностью уничтожен. В результате инцидента никто не пострадал.

Как взрывался киоск с пиротехникой в Ставропольском крае: смотрите видео

Российские следователи рассматривают несколько версий инцидента: поджог или короткое замыкание.

Россияне утром получили повышение праздничного настроения: смотрите видео

К слову, в этот же день в России произошла авария на железной дороге. На юго-востоке Восточной Сибири сошли с рельсов более 40 вагонов. Пострадавших якобы нет.