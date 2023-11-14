Разведка Британии отмечает, что этот боеприпас пока хуже работает в плохую погоду. Именно с этим разведка связывает намерение России нарастить производство снарядов "Краснополь-М2".
Смотрите также 15% оккупантов употребляют наркотики: в разведке Британии рассказали, как командиры их наказывают
Россия анонсировала наращивание производства снарядов "Краснополь"
Британские аналитики напоминают, что Россия анонсировала наращивание производства корректированных 152-мм боеприпасов "Краснополь" с лазерным наведением и улучшение его эффективности в плохую погоду.
Российскому оборонпрому до сих пор не удавалось производить достаточное количество конвенционных боеприпасов. Запланированное наращивание производства "Краснополя" наверняка является попыткой более эффективно использовать имеющиеся промышленные мощности.
– отмечает разведка.
Как говорится в отчете, до сих пор российские артиллеристы успешно применяли этот боеприпас. Часто оккупанты использовали снаряды для прицельных ударов по отдельным единицам техники. В то же время, для обозначения целей россияне используют беспилотники, которые подсвечивают их лазером.
В разведке подчеркивают, что низкие облака до сих пор являлись главным ограничительным фактором в эффективном применении этого снаряда, так как детектор лазера не успевает зафиксировать излучение и маневрировать для удара.
Российская промышленность наверняка попытается улучшить полетные способности "Краснополя" и сократить время обнаружения лазерного излучения,
– отмечают в обзоре.
Аналитики предполагают, что с наступлением пасмурной зимней погоды доступ российских сил к усовершенствованным прицельным боеприпасам станет одним из ключевых факторов для успехов на поле боя.
Залужный заявил о важности контрбатарейной борьбы
- На страницах The Economist появилась публикация Валерия Залужного, в которой главнокомандующий ВСУ перечислил 5 факторов, необходимых для победы Украины в войне с Россией.
- Залужный отмечает контрбатарейную борьбу. Он пишет, что эффективность артиллерийских систем, предоставленных Украине Западом, резко снизилась из-за совершенствования российской радиоэлектронной борьбы. В то же время контрбатарейная стрельба России улучшилась.
- Залужный подчеркнул, что Украине удалось добиться паритета с Россией благодаря меньшему количеству более точной огневой мощи.
- По его словам, нужно, чтобы партнеры поставляли Украине лучшее артиллерийское разведывательное оборудование.