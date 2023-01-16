Об этом 24 Каналу рассказал позывной Абдулла, командир подразделения TERRA Николай Волохов. Дроны, на которые донатили украинцы, уже уничтожают российскую технику на передовой.

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Аэроразведка и корректировка

Волохов отметил, что его подразделение занимается аэроразведкой и корректировкой артиллерийского огня. Раньше они ходили в разведку пешком с противотанковым вооружением. Однако потом поняли, что война не такая, как в 2014 – 2015 годах, здесь определяющая артиллерия.

Артиллерии для эффективной работы нужно находить цели и корректировать попадание в эти цели. У нас есть дроны, которые мы сперва приобрели за собственные средства, более простые. Потом нам помогало очень много друзей. Многие работают программистами, скинулись, купили более серьезные дроны, получили доступ к лучшей артиллерии,

– заметил позывной Абдулла.

Подразделение работало на Киевском, Херсонском, Восточном направлениях

Он продолжил, что в его подразделении его друзья. Они знакомы более 15 лет. Раньше занимались реконструкцией рыцарских боев. В свое время в таких поединках сборная Украины победила сборную России. Сам Волохов, в частности, был в АТО, но до 24 февраля не верил в войну, но она произошла, и они с друзьями сформировали подразделение.

"Мы участвовали в боях за Киев. Затем, когда закончилась киевская кампания, мы переместились на Херсон. Там равнины, поля и очень большие дистанции. Но адаптируясь к боевой обстановке, мы сначала проводили разведку, фактически едва ли не сами ставя себе задачу", – отметил командир подразделения TERRA.

Работа подобных подразделений

По его словам, есть много подобных его подразделений. Однако он знаком с несколькими представителями. Ему интересно было узнать, что и его подразделение, и их пользуются схожей тактикой. Похожей тактикой полетов, связи и т.д.

Достижения некоторых подразделений превосходят наши, но они, наверное, более скромны, чем мы,

– подчеркнул Волохов.

Бахмут стоит и будет стоять

Как он отметил, его подразделение сейчас находится на Бахмутском направлении. Итак, Бахмут стоит и будет стоять, пока наши ребята там и живы. Россиянам не удается добиться своих целей. Военный благодарит всех, кто помогает. Раньше это был близкий круг знакомых, потом стали помогать и незнакомые люди.

"Наши результаты мы делим с вами. Это наши общие результаты. Надеюсь, что мы будем приносить их и дальше. Рассчитываем на вашу поддержку и дальше. Когда я общаюсь с людьми, которые верят в победу, это вдохновляет меня и моих товарищей выкладываться на 200 %", - подытожил позывный Абдулла.

Волохов о том, как разведка дронами помогает накрывать враждебные позиции: смотрите видео

Создание 2-го отделения TERRA

Есть задача создать 2-е отделение TERRA. Под Бахмутом нужно больше групп авиаразведки!!! Собираем: 46 500 USD!!!

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