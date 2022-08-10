Разведка и ВСУ не оставят без ответа сегодняшние обстрелы Днепропетровщины, – Зеленский

Владимир Зеленский во время вечернего обращения 10 августа отреагировал на обстрел Днепропетровщины. Украинский лидер заявил, что ВСУ, наша разведка и правоохранительные органы не оставят трагедию без ответа.

Президент заявил, что в результате удара россиян по Марганцу погибли 13 человек. Более 10 украинцев ранены. По словам Зеленского, из них 5 – в тяжелом состоянии, сообщает 24 канал.

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Вооруженные Силы Украины, наша разведка и наши правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние обстрелы Днепропетровщины. 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу,

– заявил украинский лидер.

Зеленский рассказал, что оккупанты били "Градами". По словам Зеленского, это очередное проявление российского террора. Трагедия в Днепропетровской области, удары по Николаеву и Харькову свидетельствуют о том, что военную помощь Украине нужно увеличивать.

Президент добавил, что чем мощнее оружие будет у Украины, тем быстрее закончится эта жестокая война.

Зеленский обратился к украинцам 10 августа: смотрите видео

Реакция ОП на трагедию в Днепропетровской области

Редакция 24 канала выражает соболезнование близким погибших.

В ночь на 10 августа россияне обстреляли Никополь. Враг выпустил по жилым кварталам. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что за это будут отвечать несколько поколений россиян. Россия – страна-террорист – продолжает воевать с мирными людьми.

Обратите внимание – прошлая ночь на Днепропетровщине была страшной: смотрите видео