Президент заявив, що внаслідок удару росіян по Марганцю загинули 13 людей. Понад 10 українців – поранені. За словами Зеленського, з них 5 – у важкому стані, повідомляє 24 канал.

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Збройні Сили України, наша розвідка й наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинули внаслідок удару окупантів по Марганцю,

– заявив український лідер.

Зеленський розповів, що окупанти били "Градами". За словами Зеленського, це – черговий прояв російського терору. Трагедія на Дніпропетровщині, удари по Миколаєву та Харкову свідчать про те, що військову допомогу Україні потрібно збільшувати.

Президент додав, що чим потужнішу зброю матиме Україна, тим швидше закінчиться ця жорстока війна.

Зеленський звернувся до українців 10 серпня: дивіться відео

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблих.

Реакція ОП на трагедію на Дніпетровщині

У ніч на 10 серпня росіяни обстріляли Нікополь. Ворог випустив по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що за це відповідатимуть декілька поколінь росіян. росія – країна-терористка – продовжує воювати з мирними людьми.

Зверніть увагу – минула ніч на Дніпропетровщині була страшною: дивіться відео