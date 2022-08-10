У Марганці та Вищетарасівці була страшна ніч. Унаслідок ворожих обстрілів спочатку загинули 11 людей. Потім у лікарні померли ще двоє поранених. Про це голова Дніпропетровської ОВА заявив у своєму телеграм-каналі.

Зверніть увагу Моторошний обстріл Дніпропетровщини та 9 знищених ворожих літаків: основне за 168 день війни

"Не дайте росіянам себе вбити"

Валентин Резніченко каже, що діставати тіла з-під завалів морально дуже важко. Але цього можна і потрібно уникати.

Люди! Будь ласка! Прошу і благаю. Під час тривоги йдіть у безпечні місця. Зробіть це для себе правилом. Боріться за своє життя. Не дайте росіянам себе убити,

– пише голова Дніпропетровської ОВА.

Резніченко додає, що українці стоять проти жорстокого ворога, який щодня влаштовує терор наших міст та сіл. Українські військові роблять все можливе, щоб вберегти нас на фронті. Але особиста безпека – це відповідальність кожної людини.

Що відомо про обстріл Дніпропетровщини

російські окупанти двічі обстріляли Нікопольський район 80 снарядами з "Градів". Сталося це в ніч проти 10 серпня.

Станом на 9 ранку від рук окупантів загинули 13 мирних жителів. Ще 11 – поранені, 5-ро з них – у тяжкому стані.

Зверніть увагу – нічні удари по Миколаєву, Дніпру та Запоріжжі: відео