Вражеские обстрелы позиций ВСУ мирных населенных пунктов не прекращаются. Оккупанты обстреливают районы ракетами, артиллерией и другими видами оружия. Об этом свидетельствует утреннее возведение Генштаба по состоянию на утро 22 июня.

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Волынский, Полесский и Северский

На Волынском и Полесском направлениях белорусские подразделения ведут разведку и оборудуют позиции. Также они охраняют украинско-белорусскую границу.

На Северском направлении россияне проводят умышленные демонстрации. Они содержат три батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Также кафиры обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы Середины-Буды, Мирополье Сумской области и Гремяч Черниговской области.

Харьковский и Славянский

Воздушную разведку россияне проводят и в Харьковском направлении. Таким образом, они хотят разведать позиции ВСУ.

Агрессор интенсивно обстреливал позиции украинских войск вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепеля. Кроме того, враг атаковал из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах Украинки, Петровки, Шевелевки, Базалиевки и Прудянки.

На Славянском направлении кафиры пытаются возобновить наступление на Славянск. Они обстреливают из реактивных систем залпового огня район недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

Северодонецкий и Бахмутский

Северодонецк остается под прицелом врага. Цель кафиров – полностью захватить город и блокировать подразделения Сил обороны в районах Боровского и Воронового. Боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировали войска. Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в сторону Углегорской ТЭС . Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.

Краматорский, Авдеевский, Новопавловский, Запорожский и Южнобужский

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг делает все, чтобы не допустить продвижение украинских военных. Он обстрелял районы Андреевки, Новодонецкого, Старой Украинки и Гуляйполя. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

На Южнобужском направлении активные действия не зафиксированы. Захватчики атаковали из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня район Таврического, Шевченковского, Киселевки, Квитневого. Нанес авиаудара возле Белой Криницы.

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