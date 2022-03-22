Соответствующую информацию обнародовали 22 марта на сайте ведомства. Всего в список вошло 966 человек.

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В список попали лица из командования, штаба, секретной и технической части, группы психологической работы, мотострелкового отряда. А также бронетанковая, автомобильная, продовольственная и служба ракетно-артиллерийского оружия.

За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности,

– отмечает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Список командования:

Командир полка подполковник Ланин Денис Александрович.

Заместитель командира полка подполковник Золотько Александр Петрович.

Заместитель командира полка по военно-политической работе Подполковник Соловей Константин Николаевич.

Помощник командира полка по физической подготовке – начальник физической подготовки Капитан Горин Александр Владимирович.

Старший офицер Королев Роман Сергеевич.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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