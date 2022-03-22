Соответствующую информацию обнародовали 22 марта на сайте ведомства. Всего в список вошло 966 человек.
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В список попали лица из командования, штаба, секретной и технической части, группы психологической работы, мотострелкового отряда. А также бронетанковая, автомобильная, продовольственная и служба ракетно-артиллерийского оружия.
За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности,
– отмечает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Список командования:
- Командир полка подполковник Ланин Денис Александрович.
- Заместитель командира полка подполковник Золотько Александр Петрович.
- Заместитель командира полка по военно-политической работе Подполковник Соловей Константин Николаевич.
- Помощник командира полка по физической подготовке – начальник физической подготовки Капитан Горин Александр Владимирович.
- Старший офицер Королев Роман Сергеевич.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
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