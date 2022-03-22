Відповідну інформацію оприлюднили 22 березня на сайті відомства. Усього до списку ввійшло 966 осіб.

Головне Зеленський виступив у парламенті Італії: головні тези

До списку потрапили особи з командування, штабу, секретної та технічної частини, групи психологічної роботи, мотострілецького загону. А також бронетанкова, автомобільна, продовольча і служба ракетно-артилерійської зброї.

За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності,

– зазначає Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Список командування:

Командир полку підполковник Ланін Денис Олександрович.

Заступник командира полку підполковник Золотько Олександр Петрович.

Заступник командира полку з військово-політичної роботи Підполковник Соловей Костянтин Миколайович.

Помічник командира полку з фізичної підготовки – начальник фізичної підготовки Капітан Горін Олександр Володимирович.

Старший офіцер Корольов Роман Сергійович.

З повним списком можна ознайомитися за посиланням.