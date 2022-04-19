Разведка обнародовала имя российского генерала, руководившего авиабомбардировками Чернигова

Авианалетами на территорию Черниговщины и Киевщины руководил генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Он является командующим 11-й армией ВВС и ПВО Восточного вооруженного округа вооруженных сил России.

Военный преступник непосредственно участвует в войне России против Украины. С февраля по апрель 2022 года именно под его руководством подразделения российской армии совершали авиаудары по гражданским объектам на Севере нашего государства.

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Что известно о военном преступнике Владимире Кравченко

Отмечается, что под командованием Кравченко оккупанты наносили удары с неуправляемого (не высокоточного) авиационного оружия, в частности:

ОФАБ-250-270;

ФАБ-500;

ОФЗАБ-500.

Такое оружие запрещено Женевской конвенцией. Удары повлекли за собой значительное количество жертв среди мирного населения.

К слову, Владимиру Кравченко 59 лет. Он уроженец города Невинномысск. Женат, есть двое детей. Военную службу в рядах вооруженных сил России начал еще в 1983 году в должности летчика-инструктора. В нынешней должности находится с 31 июля 2018 года.

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