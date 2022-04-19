Воєнний злочинець бере безпосередню участь у війні Росії проти України. З лютого до квітня 2022 року саме під його керівництвом підрозділи російської армії здійснювали авіаудари по цивільних об'єктах на Півночі нашої держави.

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Що відомо про воєнного злочинця Володимира Кравченка

Зазначається, що під командуванням Кравченка окупанти завдавали ударів з некерованої (не високоточної) авіаційної зброї, зокрема:

ОФАБ-250-270;

ФАБ-500;

ОФЗАБ-500.

Така зброя заборонена Женевською конвенцією. Удари нею спричинили значну кількість жертв серед мирного населення.

До слова, Володимиру Кравченку 59 років. Він є уродженцем міста Невинномиськ. Одружений, має двох дітей. Військову службу у лавах збройних сил Росії розпочав ще у 1983 році на посаді льотчика-інструктора. На нинішній посаді перебуває з 31 липня 2018 року.

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