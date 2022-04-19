Окупанти готуються до псевдореферендуму в Херсоні

Про це під час брифінгу розповіла речниця морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал. Вона заявила, що Херсонщина вкрита вибухами російських окупантів, які використовують артилерію.

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Також, за її словами, на тлі агітаційної роботи ворог планує провести провокації щодо псевдореферендуму в Херсоні. Росіяни готуються обстріляли південні міста та звинуватити в цьому ЗСУ.

Ми знаємо, що готується не тільки агітаційна робота, а й масові провокації до проведення псевдореферендуму (в окупованому Херсоні). Окупанти відводять свою техніку, планують розставити її для нанесення вогню, а потім звинуватити в цьому Збройні Сили України,

– розповіла

Гуменюк запевнила, що українські військові не обстрілюють цивільних і населені пункти, де окупанти ховаються за людьми.

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