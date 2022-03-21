Разведка опубликовала имена артиллеристов из Буденовска, которые приехали убивать украинцев
21 марта 2022 , 13:24Читати новину українською
Главное управление разведки МО Украины получило список военнослужащих реактивно-артиллерийского дивизиона 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады, которые совершают военные преступления против народа Украины.
Эти военные преступники из части номер 74814. В разведке отметили, что за совершенные преступления они предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.
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Кроме личных данных "рашистов", в списке есть данные их родственников. Всего в списке 32 человека. Каждый из них причастен к геноциду украинцев.
Список преступников в военной форме:
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