Разведка опубликовала имена оккупантов из росгвардии, совершивших военные преступления в Украине
13 апреля 2022 , 18:54Читати новину українською
Источник:ГУР Минобороны Украины
ГУР Минобороны обнародовало список российских оккупантов из росгвардии Нижнего Новгорода. В Украине они совершали военные преступления.
В списке – 20 фамилий. Данные были обнародованы 13 апреля.
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Подонки! Без чести, души и совести,
– говорится в сообщении.
Военные преступления в Украине совершили:
- Владимир Кузоватов;
- Александр Ларионов;
- Александр Мордовин;
- Руслан Байтлеуов;
- Иван Благообразов;
- Дмитрий Васильев;
- Алексей Конторин;
- Александр Малошта;
- Игорь Мукабенов;
- Максим Пискарев;
- Сергей Рукацов;
- Дмитрий Сребренников;
- Евгений Сребренников;
- Алексей Сивохин;
- Алексей Трескин;
- Сергей Федоров;
- Владимир Хачатуров;
- Эдуард Ярмакович;
- Роман Свистухин;
- Алексей Смирнов.
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