Разведка опубликовала имена оккупантов из росгвардии, совершивших военные преступления в Украине

13 апреля 2022 , 18:54
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ГУР Минобороны Украины

ГУР Минобороны обнародовало список российских оккупантов из росгвардии Нижнего Новгорода. В Украине они совершали военные преступления.

В списке – 20 фамилий. Данные были обнародованы 13 апреля.

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Подонки! Без чести, души и совести,
– говорится в сообщении.

Военные преступления в Украине совершили:

  • Владимир Кузоватов;
  • Александр Ларионов;
  • Александр Мордовин;
  • Руслан Байтлеуов;
  • Иван Благообразов;
  • Дмитрий Васильев;
  • Алексей Конторин;
  • Александр Малошта;
  • Игорь Мукабенов;
  • Максим Пискарев;
  • Сергей Рукацов;
  • Дмитрий Сребренников;
  • Евгений Сребренников;
  • Алексей Сивохин;
  • Алексей Трескин;
  • Сергей Федоров;
  • Владимир Хачатуров;
  • Эдуард Ярмакович;
  • Роман Свистухин;
  • Алексей Смирнов.

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Автор: Мар'яна Бекало