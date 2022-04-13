У списку – 20 прізвищ. Дані оприлюднили 13 квітня.
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Покидьки! Без честі, душі та совісті,
– мовиться у повідомленні.
Воєнні злочини в Україні скоїли:
- Володимир Кузоватов;
- Олександр Ларіонов;
- Олександр Мордовін;
- Руслан Байтлеуов;
- Іван Благообразов;
- Дмитро Васильєв;
- Олексій Конторін;
- Олександр Малошта;
- Ігор Мукабенов;
- Максим Піскарьов;
- Сергій Рукацов;
- Дмитро Срєбрєнніков;
- Євген Срєбрєнніков;
- Олексій Сивохін;
- Олексій Трескін;
- Сергій Федоров;
- Володимир Хачатуров;
- Едуард Ярмакович;
- Роман Свистухін;
- Олексій Смирнов.
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