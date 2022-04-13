У списку – 20 прізвищ. Дані оприлюднили 13 квітня.

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Покидьки! Без честі, душі та совісті,
– мовиться у повідомленні.

Воєнні злочини в Україні скоїли:

  • Володимир Кузоватов;
  • Олександр Ларіонов;
  • Олександр Мордовін;
  • Руслан Байтлеуов;
  • Іван Благообразов;
  • Дмитро Васильєв;
  • Олексій Конторін;
  • Олександр Малошта;
  • Ігор Мукабенов;
  • Максим Піскарьов;
  • Сергій Рукацов;
  • Дмитро Срєбрєнніков;
  • Євген Срєбрєнніков;
  • Олексій Сивохін;
  • Олексій Трескін;
  • Сергій Федоров;
  • Володимир Хачатуров;
  • Едуард Ярмакович;
  • Роман Свистухін;
  • Олексій Смирнов.

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