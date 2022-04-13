Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 30 військовослужбовців ГУР Міністерства оборони України.

Читайте також Помилувані президентом 363 засуджені воюють за Україну: одного вже нагородили "За мужність"

Я вдячний кожному й кожній, хто не припиняє чинити спротив навіть тоді, коли здається, що результат – дуже далеко. Бо найтемніший час завжди перед світанком. І усім безмежно вдячний! Від імені всіх українців,

– заявив Зеленський.

Він також додав, що від сили спротиву в усіх його формах прямо залежить майбутнє України.

Також державними нагородами відзначено 419 військовослужбовців Збройних Сил України. На жаль, 72 з них – посмертно.

Дивіться актуальне про обмін Медведчука: у МВС відповіли на пропозиції – відео