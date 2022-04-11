Разведка опубликовала список псковских десантников, совершавших зверства в Киевской области

Украинские военные продолжают устанавливать имена российских оккупантов, которые причастны к зверствам в Киевской области – убийствах мирного населения, изнасилованиях и мародерстве. На этот раз установлены имена десантников из Пскова.

Разведчики опубликовали имена российских захватчиков из 234 десантно-штурмового полка города Пскова.

Стоящее Россияне потеряли в Украине 137 вертолетов: это почти в 7 раз больше, чем в Первую чеченскую

Это военнослужащие 1 десантно-штурмового взвода, 5 десантно-штурмовой роты 2 батальонной тактической группы. Там имена 20 солдат, а также их домашние адреса.

Именно они могут быть причастны к военным преступлениям в городе Бородянка Киевской области.

"Подонки! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует", – предупредили разведчики.

Стоит добавить, что до этого десантники из этого полка неоднократно были зафиксированы во время оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Военные преступления в Бородянке

По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, именно Бородянка является самым разрушенным городом в Киевской области – по ней били неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбы, "Ураганами" и "Смерчами". Авиаудары по жилой инфраструктуре враг коварно наносил вечером, когда дома было максимум людей. Целью было исключительно гражданское население – здесь нет ни одного военного объекта.

Сколько здесь будет жертв пока трудно предсказать. Только из-под завалов двух разбомбленных многоквартирных домов достали 26 тел в первый день работ.

В Бородянке уже подтвержден факт сексуального насилия со стороны оккупантов.

Смотрите видео на реакцию представителя Путина на зверства россиян в Буче