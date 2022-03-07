Разведка опубликовала список российских летчиков, которые бомбят мирное население

Главное управление разведки Минобороны опубликовало данные летчиков, которые наносят авиаудары на украинские города. В ведомстве отмечают, что каждый из них будет привлечен к ответственности.

В разведке подчеркнули, что все эти летчики обязательно почувствуют гнев украинского народа. Каждый украинец должен знать их имена.

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Список вражеских летчиков:

Павел Андреев, Нижний Новгород – майор, штурман;

Нижний Новгород – майор, штурман; Максим Бабурин, 39 лет, Нижний Новгород – старший лейтенант, штурман;

39 лет, Нижний Новгород – старший лейтенант, штурман; Юрий Кучеров, 52 года, Вязьма – майор, старший летчик;

52 года, Вязьма – майор, старший летчик; Игорь Лупарев, 35 лет, Смоленская область – майор, штурман;

35 лет, Смоленская область – майор, штурман; Артем Нарзаев, 31 год, Сантк-Петербург – капитан, командир вертолета;

31 год, Сантк-Петербург – капитан, командир вертолета; Сергей Таран, 33 года, Башкортостан – капитан, летчик.

Более подробную информацию, собранную нашей разведкой о тех зверях, которые атакуют украинские города, вы можете найти на сайте ГУР Минобороны.

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