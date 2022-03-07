Разведка опубликовала список российских летчиков, которые бомбят мирное население
7 марта 2022 , 20:45Читати новину українською
Источник:ГУР Министерства обороны
Главное управление разведки Минобороны опубликовало данные летчиков, которые наносят авиаудары на украинские города. В ведомстве отмечают, что каждый из них будет привлечен к ответственности.
В разведке подчеркнули, что все эти летчики обязательно почувствуют гнев украинского народа. Каждый украинец должен знать их имена.
К теме Украинские воины уничтожили Су-30 под Попасной: фото разбитого самолета
Список вражеских летчиков:
- Павел Андреев, Нижний Новгород – майор, штурман;
- Максим Бабурин, 39 лет, Нижний Новгород – старший лейтенант, штурман;
- Юрий Кучеров, 52 года, Вязьма – майор, старший летчик;
- Игорь Лупарев, 35 лет, Смоленская область – майор, штурман;
- Артем Нарзаев, 31 год, Сантк-Петербург – капитан, командир вертолета;
- Сергей Таран, 33 года, Башкортостан – капитан, летчик.
Более подробную информацию, собранную нашей разведкой о тех зверях, которые атакуют украинские города, вы можете найти на сайте ГУР Минобороны.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!