У розвідці наголосили, що усі ці льотчики неодмінно відчують гнів українського народу. Кожен українець повинен знати їхні імена.

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Список ворожих льотчиків:

Павло Андрєєв , Нижній Новгород – майор, штурман;

, Нижній Новгород – майор, штурман; Максим Бабурін , 39 років, Нижній Новгород – старший лейтенант, штурман;

, 39 років, Нижній Новгород – старший лейтенант, штурман; Юрій Кучеров , 52 роки, Вязьма – майор, старший льотчик;

, 52 роки, Вязьма – майор, старший льотчик; Ігор Лупарьов , 35 років, Смоленська область – майор, штурман;

, 35 років, Смоленська область – майор, штурман; Артем Нарзаєв , 31 рік, Сантк-Петербург – капітан, командир гелікоптера;

, 31 рік, Сантк-Петербург – капітан, командир гелікоптера; Сергій Таран, 33 роки, Башкортостан – капітан, льотчик;

А більше детальної інформації, яку зібрала наша розвідка про тих звірів, які атакують українські міста, ви можете знайти на сайті ГУР Міноборони.

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