Знаем все места хранения и количество, – ГУР о ядерной угрозе со стороны России

Украинская разведка постоянно контролирует именно ядерную составляющую вооруженных сил России. Там рассказали, какое оружие есть у страны-террориста.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что у России есть в своем арсенале все виды ядерного оружия.

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Что известно о ядерном оружии России

Как тактического, так и стратегического, но военная разведка Украины постоянно следит за его перемещением.

"Во-первых, мы знаем все места хранения. Во-вторых, мы знаем количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня. Мы постоянно отслеживаем все перемещения всех носителей. Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводить двенадцатое главное управление министерства обороны РФ. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию", – отметил Скибицкий.

Несмотря на то, что этот процесс не простой, но у ГУР МО Украины есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились с 2014 года и раньше.

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