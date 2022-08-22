Разведка пока не подтверждает массированные удары россии, но следует быть осторожными, – МВД

Украинские власти предупреждают о вероятности массированных ракетных ударов по территории Украины на протяжении 23 – 25 августа. Таким образом россияне могут поздравить украинцев с Днем Независимости.

Информация неподтверждена, однако следует соблюдать осторожность. Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Здесь есть две стороны медали. Первая – по состоянию на сегодняшний день разведка не подтверждает подготовку к значительным обстрелам столицы и других регионов Украины. С другой стороны, у нас всегда россия – как "обезьяна с гранатой". Ты никогда не знаешь, что от нее ждать и что она завтра придумает,

– сказал Смирнов.

Нужно быть готовыми к чему-угодно

В МВД убеждены, что мы должны быть готовы к любым вариантам. "Именно поэтому усиливаем меры безопасности, больше патрулирования, больше проверки данных, усиление на блокпостах. Я полностью поддерживаю шаг по комендантскому часу в прифронтовых городах, в том числе на Харьковщине", – отметил Ростислав Смирнов.

Нужно понимать, добавил он, что угроз там больше, чем в Киеве. Дело в том, что в столицу Украины могут долетать ракеты дальнего радиуса действия. В Харькове и Харьковской области – обстрелы танками, РСЗО и ствольной артиллерией.

Основная задача врага непосредственно в эти дни – испортить праздник, который чрезвычайно символичен для нас. Это о нашей независимости. Эта война – за нашу независимость в том числе. Ведь враг не признает нашей независимости, он не считает нас государством,

– подчеркнул Смирнов.

Кроме угрозы мощных ракетных обстрелов, известно и о других методах, к которым может прибегнуть враг. Речь идет об активизации ДРГ, сообщениях о заминировании тех или иных объектов и т.д. "Сейчас превентивно отрабатываются многие из этих моментов", – подчеркнул советник министра внутренних дел.

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МВД призывает граждан Украины воздержаться от посещения торжественных мероприятий и мест большого скопления людей в течение 23 – 25 августа. В эти дни