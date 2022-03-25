Разведка показала список оккупантов-артиллеристов, убивающих украинцев

Украинская разведка обнародовала список военных 50-го самоходного артиллерийского полка 42 мотострелковой дивизии армии РФ, убивающих украинцев.

В разведке добавили, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

На тему Разведка опубликовала новый список военных преступников: известны имена гвардейцев из Брянска

Каждый украинец должен знать их имена, потому что они цинично убивают людей. Всего в списке – 667 человек. Командир полка – полковник Саладин Сергей Николаевич.

Список русских артиллеристов / Список разведки

К слову, к россиянам наконец-то стало доходить, что на самом деле они никакие не "асвобадители", а – захватчики. Во временно оккупированном Мелитополе 70 военных восстали против своего преступного руководства и отказались участвовать в боевых действиях против ВСУ.

Важно – Потери России по состоянию на 25 марта: