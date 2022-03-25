Разведка показала список оккупантов-артиллеристов, убивающих украинцев
Источник:Главное управление разведки Минобороны
Украинская разведка обнародовала список военных 50-го самоходного артиллерийского полка 42 мотострелковой дивизии армии РФ, убивающих украинцев.
В разведке добавили, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.
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Каждый украинец должен знать их имена, потому что они цинично убивают людей. Всего в списке – 667 человек. Командир полка – полковник Саладин Сергей Николаевич.
Список русских артиллеристов / Список разведки
К слову, к россиянам наконец-то стало доходить, что на самом деле они никакие не "асвобадители", а – захватчики. Во временно оккупированном Мелитополе 70 военных восстали против своего преступного руководства и отказались участвовать в боевых действиях против ВСУ.
Важно – Потери России по состоянию на 25 марта: