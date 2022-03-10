Разведка показала список рашистов, которые доставляют оружие для убийств украинцев

Украинская разведка раздобыла поименный список военных российского 117-го отдельного транспортного авиационного полка. Они поставляют в нашу страну оружие для убийств мирных жителей.

Воинская часть дислоцируется в городе Омск. В разведке подчеркнули, что каждый должен знать имена убийц.

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В списке оказались 1070 служащих путинской армии. Все они имеют разные звания: лейтенанты, сержанты, капитаны, рядовые, майоры и тому подобное. Ознакомиться со списком террористов можно – здесь.

Гарантируем, что они сполна почувствуют гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным,

– подчеркнули в разведке.

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