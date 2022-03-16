Разведка показала список российских пилотов, бомбивших Украину

16 марта 2022 , 12:27
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Источник:

ГУР Минобороны

Украинская разведка опубликовала список военнослужащих, которые обстреливали мирные города.

Российские военные из 566 отдельного военно-транспортного авиационного полка (воинская часть 41495) поселка Сеща Брянской области.

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Всего в списке 416 оккупантов. В разведке подчеркнули, что их имена должен знать каждый.

Настало время подрезать этим "летунам" их крылышки!
– добавили в ГУР.

Просмотреть полный список можно по ссылке.

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Автор: Ольга Музика