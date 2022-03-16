Разведка показала список российских пилотов, бомбивших Украину
16 марта 2022 , 12:27Читати новину українською
Источник:ГУР Минобороны
Украинская разведка опубликовала список военнослужащих, которые обстреливали мирные города.
Российские военные из 566 отдельного военно-транспортного авиационного полка (воинская часть 41495) поселка Сеща Брянской области.
Кстати Горящие вертолеты россиян под Херсоном попали на аэрофотоснимки
Всего в списке 416 оккупантов. В разведке подчеркнули, что их имена должен знать каждый.
Настало время подрезать этим "летунам" их крылышки!
– добавили в ГУР.
Просмотреть полный список можно по ссылке.