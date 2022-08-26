Соответствующее заявление о ситуации на ЗАЭС сделал Вадим Скибицкий – представитель Главного управления разведки Минобороны. Он отметил, что оккупанты уже провели необходимые испытания.

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В частности, захватчики восстановили линии передач, идущие от ЗАЭС в направлении Каховки и Мелитополя.

И по нашим данным, в конце июля они уже проверили возможность подключения этой системы к энергосистеме россии. Они решительно настроены на то, чтобы подключить Запорожскую атомную электростанцию в единую сеть россии.

– заявил Скибицкий.

По данным разведки, целью оккупантов полностью обеспечить Крым электроэнергией. россияне планировали сделать это еще в первой половине августа. В то же время, тогда оккупантам это не удалось. Пока они выжидают.

Оккупанты завезли в Мелитополь в 10 химических лабораторий

россияне занимаются ядерным терроризмом на ЗАЭС и создают угрозу катастрофы для всего континента. Иван Федоров – мэр Мелитополя – сообщил, что оккупанты завезли в Мелитополь в 10 химических лабораторий . Враг готовится к возможному выбросу радиации.

россияне хотят спасти свое командование. О местных жителях враг традиционно не думает.

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