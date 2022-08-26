Відповідну заяву про ситуацію на ЗАЕС зробив Вадим Скібіцький – представник Головного управління розвідки Міноборони. Він зауважив, що окупанти вже провели необхідні випробування.

Зауважте росія влаштує спектакль на Запорізькій АЕС, – експертка з ядерної безпеки про місію МАГАТЕ

Зокрема, загарбники відновили лінії передач, які йдуть від ЗАЕС у напрямку Каховки та Мелітополя.

І за нашими даними, наприкінці липня вони вже перевірили можливість під'єднання цієї системи до енергосистеми Росії. Вони рішуче налаштовані на те, щоби під'єднати Запорізьку атомну електростанцію в єдину мережу росії,

– заявив Скібіцький.

За даними розвідки, метою окупантів є повністю забезпечити Крим електроенергією. росіяни планували зробити це ще у першій половині серпня. Водночас тоді окупантам це не вдалося. Наразі вони вичікують.

Окупанти завезли до Мелітополя до 10 хімічних лабораторій

росіяни займаються на ЗАЕС ядерним тероризмом й створюють загрозу катастрофи для усього континенту. Іван Федоров – мер Мелітополя – повідомив, що окупанти завезли до Мелітополя до 10 хімічних лабораторій. Ворог готується до можливого викиду радіації.

росіяни хочуть врятувати своє командування. Про місцевих жителів ворог традиційно не думає.

Зауважте – ЗАЕС відновила з'єднання з мережею: дивіться відео