Відповідну заяву про ситуацію на ЗАЕС зробив Вадим Скібіцький – представник Головного управління розвідки Міноборони. Він зауважив, що окупанти вже провели необхідні випробування.
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Зокрема, загарбники відновили лінії передач, які йдуть від ЗАЕС у напрямку Каховки та Мелітополя.
І за нашими даними, наприкінці липня вони вже перевірили можливість під'єднання цієї системи до енергосистеми Росії. Вони рішуче налаштовані на те, щоби під'єднати Запорізьку атомну електростанцію в єдину мережу росії,
– заявив Скібіцький.
За даними розвідки, метою окупантів є повністю забезпечити Крим електроенергією. росіяни планували зробити це ще у першій половині серпня. Водночас тоді окупантам це не вдалося. Наразі вони вичікують.
Окупанти завезли до Мелітополя до 10 хімічних лабораторій
росіяни займаються на ЗАЕС ядерним тероризмом й створюють загрозу катастрофи для усього континенту. Іван Федоров – мер Мелітополя – повідомив, що окупанти завезли до Мелітополя до 10 хімічних лабораторій. Ворог готується до можливого викиду радіації.
росіяни хочуть врятувати своє командування. Про місцевих жителів ворог традиційно не думає.
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