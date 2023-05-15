Надо спросить себя, кому это выгодно, – Юсов о вбросах WP о контактах Пригожина с ГУР

Издание The Washington Post написало, что якобы Пригожин предложил передать Украине данные о позициях российской армии в обмен на отступление ВСУ из Бахмута. На это владелец вагнеровцев якобы получил отказ.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что прежде, чем исследовать это, нужно задать вопрос, кому это на пользу, кому выгодно. Владимир Зеленский также прокомментировал эти данные, пишет 24 Канал.

Заметьте Это не одно крыло, – в ГУР объяснили, кто может стоять за громкими заявлениями Пригожина

Что сказали в нашей разведке на вброс от WP

А кому сейчас на пользу обсуждать вообще подобные инициативы. Я думаю, что Украина и конечно же спецслужбы будут и должны обсуждать подобные вещи тогда, когда это потребуется и будет отвечать национальным интересам Украины,

– заявил Юсов.

Он также добавил, что Киев делает все, чтобы защищать национальные интересы, эффективно деоккупировать территорию. И спецслужбы, в том числе и разведка, используют разные средства и инструменты.

"Что касается отдельных вбросов, по которым идут официальные расследования в Министерстве юстиции Соединенных Штатов Америки, то я не думаю, что мы с вами это должны комментировать", – сказал представитель украинской разведки.

У Зеленского также отреагировали на этот вброс WP

Владимир Зеленский и интервью The Washington Post от 13 мая 2023 года отвечал на вопросы журналистов о связях Пригожина с ГУР. Однако издание впоследствии удалило эту часть беседы. Но предыдущая версия материала сохранилась в интернет-архивах.

Зеленский на вопрос о том, что якобы украинская разведка поддерживает связи с Пригожиным и сам президент был в курсе этого, ответил, что это вопрос военной разведки: "Вы хотите, чтобы меня судили за государственную измену? И поэтому очень интересно, если кто-то говорит, что у вас есть документы или если кто-то из нашего правительства рассказывает о деятельности нашей разведки, я хотел бы спросить вас: с какими источниками в Украине вы контактируете? Кто говорит о деятельности нашей разведки? Это ведь самое тяжелое преступление в нашей стране. С какими украинцами вы разговариваете?".

В ответ издание заявило, что ссылается на утечку документов. На что президент отвечает журналистам долго и объясняет: "Я вам сказал, что я думаю, что это – как бы выразиться? – кто-то где-то услышал, кто где-то опубликовал, но информацию скомпилировали, и она разная и не работает на пользу Украины".

Издание "Украинская правда " заявило, что их собеседник из Washington Post объяснил, что издание готовило к публикации текст о Пригожине и его контактах с ГУР. Якобы поэтому ошибочно изложило полную расшифровку разговора с Владимиром Зеленским до выхода расследования. После выхода расследования полный текст вернули на сайт

Следует отметить, что сам Пригожин также прокомментировал сообщение о его вероятной встрече с ГУР.

"Конечно, могу подтвердить эту информацию. Нам вообще нечего скрывать от иностранных спецслужб. Мы до сих пор с Будановым находимся в Африке. А что касается WP и удаленного фрагмента, то я думаю, что это случилось из-за того, что они не купили вовремя билеты и боюсь, если кто-то узнает, что WP все еще в Африке, им продадут бизнес-класс слишком дорого. Поэтому они просто хотят сэкономить, как обычно", – заявил владелец ЧВК "Вагнер".