Разведка раздобыла список российских десантников-штурмовиков, которые воюют против Украины
3 апреля 2022 , 12:44Читати новину українською
Источник:ГУР МО Украины
Главное управление разведки Минобороны Украины получило список военнослужащих, совершающих военные преступления против украинского народа. Речь идет о 56-й десантно-штурмовой бригаде.
В ГУР подчеркнули, что каждый украинец обязан знать их имена.
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Список военных преступников 56 десантно-штурмовой бригады
Список военных преступников 56 десантно-штурмовой бригады / ГУР Украины