Разведка раздобыла список российских десантников-штурмовиков, которые воюют против Украины

Главное управление разведки Минобороны Украины получило список военнослужащих, совершающих военные преступления против украинского народа. Речь идет о 56-й десантно-штурмовой бригаде.

В ГУР подчеркнули, что каждый украинец обязан знать их имена.

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Список военных преступников 56 десантно-штурмовой бригады









Список военных преступников 56 десантно-штурмовой бригады / ГУР Украины

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За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.