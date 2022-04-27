Разведка США предупреждает Украину о подготовке ударов России, в частности по Зеленскому, – NBC

Американское издание NBC News, опираясь на свои источники, сообщило, что разведка США предупреждает Украину о подготовке ударов России.

Это помогает ВСУ изменить локацию ПВО и авиации. Как следствие Россия обстреливает пустые поля.

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Все данные украинские военные получают почти в режиме реального времени. К примеру, там были спутниковые снимки, места, где действуют определенные типы подразделений российской армии.

Известно, что данные помогли Украине сбить российский транспортный самолет с сотнями российских военных в первые дни войны и сорвать штурм аэродрома в Гостомеле Киевской области. Это не дало России перекинуть дополнительные силы под Киев.

Безопасность Владимира Зеленского

Кроме того, NBC News сообщает, что американская разведка помогает в безопасности президента Украины Владимира Зеленского, которого пытается убить Россия. ЦРУ использует значительные ресурсы для сбора информации для защиты, а также консультируется с украинской стороной для лучшего перемещения президента.

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