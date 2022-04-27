Це допомагає ЗСУ змінити локацію ППО та авіації. Як наслідок, Росія обстрілює порожні поля.

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Усі дані українські військові отримують майже в режимі реального часу. Наприклад, там були супутникові знімки, місця, де діють певні типи підрозділів російської армії.

Відомо, що отримані дані допомогли Україні збити російський транспортний літак із сотнями російських військових у перші дні війни та зірвати штурм аеродрому у Гостомелі Київської області. Це не дало Росії перекинути додаткові сили під Київ.

Безпека Володимира Зеленського

Крім того, NBC News повідомляє, що американська розвідка допомагає у безпеці президента України Володимира Зеленського, якого намагається вбити Росія. ЦРУ використовує значні ресурси для збору інформації для його захисту, а також консультується з українською стороною для кращого переміщення президента.

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