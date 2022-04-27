Україна стала символом боротьби завдяки хоробрості нашого народу. Саме йому свій допис і присвятив Президент України Володимир Зеленський.
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Україна – символ боротьби за свободу
За його словами, українські захисники – мудрі та сміливі.
Завдяки хоробрості й мудрості наших захисників, завдяки сміливості всіх українців, всіх українок наша держава – це справжній символ боротьби за свободу,
– наголосив Зеленський.
Він зауважив, світ погоджується, що зараз в Україні вирішується доля Європи, а також – глобальної безпеки і демократичної системи.
Українські захисники хоробро захищають нашу державу / Фото з телеграму Зеленського
Світлини зробили такі фотографи: Manu Brado, Oleg Petrasiuk, Emilio Morenatti, Serhii Nuzhnenko, Nicole Tung, Elena Tita, Oleg Pereverzev, Andre Luis Alves, Julia Kochetova, Laurence Geai.
Зауважимо, Зеленський вважає, що дух українців – незламний, а його фундамент неможливо знищити.
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