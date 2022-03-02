Разведка США пытается выяснить состояние психического здоровья Путина, – CNN

Разведка США очень озабочена душевным состоянием президента России Владимира Путина, который 24 февраля приказал начать вторжение в Украину.

Американские законодатели и бывшие высокопоставленные чиновники, имеющие большой опыт работы в России, ознакомились с данными разведки. Они "начали открыто подвергать сомнению психическую устойчивость российского лидера".

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А также публично предположили, что поведение главы Кремля становится все более непостоянным и иррациональным.

Однако разведка говорит, что Кремль остается тем, что чиновники разведки называют "жесткой мишенью" – проникнуть туда через традиционный шпионаж невероятно трудно.

Путин в изоляции

Ссылаясь на данные разведки, один из чиновников сообщил, что Путин полностью изолирован, частично из-за страха заразиться коронавирусом. Однако не было еще ни одной новой комплексной оценки, указывающей на конкретные изменения в общем состоянии здоровья Путина.

Сейчас он в основном один, полностью отрезанный от большинства своих советников, изолированный географически, единственные говорящие с ним люди – подхалимы, которые только подпитывают его обиду,

– говорят специалисты.

В американской разведке считают, что Путин даже не прислушивается к близким ему олигархам. Тогда как раньше они могли частично влиять на принятие им решений.

Что с психикой у Путина

На секретном брифинге для законодателей в понедельник вечером Аврил Хейнс, директор национальной разведки, сказала, что разведывательное сообщество США не имеет должного представления о душевном состоянии души Путина.

Хотя некоторые намеки на проблемы от других чиновников действительно были.

В конце концов, разведка США имеет еще десятки необработанных отчетов по Путину. Они пытаются выяснить, что с ним происходит, поскольку сейчас он ведет себя "неуравновешенно и эмоционально".

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