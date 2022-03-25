Разведка США считает, что до 60% крылатых ракет России просто не работают, – СМИ

До 60% российских крылатых ракет просто не работают. То есть, к счастью, они не взорвались или запуски были неудачными.

Соответствующую информацию располагает разведкой США. Об этом СМИ написали, ссылаясь на чиновников Штатов, знакомых с разведданными.

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Более половины российских ракет не работают

До 60% высокоточных ракет, которые Россия использует для нападения на Украину, подвергаются отказам,

– сообщили в СМИ.

В частности, разведка сообщила, что уровень отказов меняется ежедневно, ведь он зависит от типа ракеты и иногда может достигать 60%. Минимально же более 20%, что тоже, по мнению источников прессы, много.

Более того, в Пентагоне рассказали, что Россия уже запустила по нашему государству более 1100 ракет всех видов с начала войны.

Однако американские официальные лица до сих пор не сказали, сколько из них попало в цель, а сколько – нет.

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