Відповідну інформацію має розвідка США. Про це ЗМІ написали, посилаючись на чиновників Штатів, які знайомі з розвідданими.

Зауважте За уточненими даними, у Бердянську знищено десантний корабель Росії "Саратов", – Генштаб

Понад половина російських ракет не працюють

До 60% високоточних ракет, які Росія використовує для нападу на Україну, зазнають відмов,

– повідомили у ЗМІ.

Зокрема розвідка повідомила, що рівень відмов змінюється щодня, адже він залежить від типу ракети й іноді може досягати 60%. Мінімально ж понад 20%, що також, на думку джерел преси, багато.

Ба більше, у Пентагоні розповіли, що Росія вже запустила по нашій державі понад 1100 ракет усіх видів з початку війни.

Однак американські офіційні особи досі не сказали, скільки з них потрапили в ціль, а скільки – ні.

Луганщину вночі обстріляли фосфорними бомбами й ракетами: 4 загиблих, серед них – діти – відео