Как заявили в разведке, Россия усиливает подразделения вблизи линии соприкосновения на отдельных направлениях.

Важно Не верю в победу России, это будет кровавая бойня, – Резников о возможном обострении

В частности, Кремль оборудует своих боевиков дополнительными 122-миллиметровыми самоходными артиллерийскими установками, а также:

танками,

боевыми машинами пехоты.

Происходит это с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения. В то же время на передовых позициях противник увеличил количество снайперских пар, которые имеют целью ранить или убить украинских защитников. Кроме того, оккупанты постоянно провоцируют бойцов ВСУ открыть ответный огонь.

Как прошли сутки на Донбассе

Оккупанты 5 раз срывали режим прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Неспокойно было возле: Песков, Катериновки, Попасной, Шумов и Майорска. В общем в течение суток враг использовал против наших защитников гранатометы, минометы и стрелковое оружие.

Интересно! Еще в ноябре наблюдатели ОБСЕ заметили, как оккупанты начали размещать военную технику и вооружение на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса. Там заметили танки и зенитные установки пророссийских боевиков.

Военные готовятся к провокациям врага на праздники: смотрите видео