Як заявили у розвідці, Росія підсилює підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках.

Важливо Не вірю в перемогу Росії, це буде кривава бійня, – Резніков про можливе загострення на фронті

Зокрема, Кремль обладнує своїх бойовиків додатковими 122-міліметровими самохідними артилерійськими установками, а також:

танками,

бойовими машинами піхоти.

Відбувається це з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння. Водночас на передових позиціях противник збільшив кількість снайперських пар, які мають на меті поранити чи вбити українських захисників. Крім того, окупанти постійно провокують бійців ЗСУ відкрити вогонь у відповідь.

Як минула доба на Донбасі

Окупанти 5 разів зривали режим припинення вогню, 2 з яких – із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Неспокійно було біля: Пісків, Катеринівки, Попасної, Шумів та Майорська. Загалом протягом доби ворог використовував проти наших захисників гранатомети, міномети та стрілецьку зброю.

Цікаво! Ще у листопаді спостерігачі ОБСЄ помітили, як окупанти почали розміщувати військову техніку та інше озброєння на непідконтрольних українському уряду територіях Донбасу. Там помітили танки й зенітні установки проросійських бойовиків.